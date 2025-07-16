В программу финансового развития ЕС могут заложить €88 млрд на помощь Украине

Будущая Многолетняя программа финансового развития ЕС на период с 2028 по 2034 год может включить в себя помощь Украине на сумму €88 млрд.

Будущая Многолетняя программа финансового развития ЕС на период с 2028 по 2034 год может включить в себя помощь Украине на сумму €88 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект документа.

Помимо этого, планируется выделение €190 млрд на программу помощи "Глобальная Европа" и €522 млрд на программу Европейского фонда конкурентоспособности, целью которого станет стимулирование инвестиций в ключевые секторы и общие проекты.

Отмечается, что новый бюджет будет "более гибким", что позволит ЕС быстрее реагировать на кризисы.

Кроме того, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена предложить новые меры по увеличению доходов самой ЕК. По данным газеты, дополнительные налоги будут взиматься, среди прочего, с табачных изделий и компаний с оборотом выше €50 млн.