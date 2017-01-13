В Приморье произошло землетрясение магнитудой 5,2

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 произошло возле Находки в Приморье, разрушений нет.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости со ссылкой на ДВРЦ МЧС РФ.

"По данным Геофизической службы РАН, в 20.04 мск 12 января 2017 года в 98 километрах южнее городского округа Находка Приморского края зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.2 на глубине 490 километров. Данное землетрясение на территории населенных пунктов края не ощущалось. Жертв, разрушений, угрозы возникновения волны цунами нет", — говорится в сообщении.