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    ​В пригороде Вашингтона при взрыве газа пострадали около 30 человек

    Взрыв бытового газа произошел в пригороде американской столицы Силвер-Спринг в штате Мэриленд

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Взрыв бытового газа произошел в пригороде американской столицы Силвер-Спринг в штате Мэриленд, 30 человек получили травмы, еще семеро пропали без вести, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В числе пострадавших трое пожарных. По данным медиков, основными травмами пострадавших являются ожоги либо ушибы и переломы, так как многие во время пожара выпрыгивали из окон.

    Представитель пожарной службы сообщил, что в тушении принимают участие более 160 пожарных. Ведется поисково-спасательная операция.

    В результате инцидента без крова остались от 60 до 100 человек, они были временно размещены в здании местной библиотеки.

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