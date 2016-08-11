​В пригороде Вашингтона при взрыве газа пострадали около 30 человек

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Взрыв бытового газа произошел в пригороде американской столицы Силвер-Спринг в штате Мэриленд, 30 человек получили травмы, еще семеро пропали без вести, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В числе пострадавших трое пожарных. По данным медиков, основными травмами пострадавших являются ожоги либо ушибы и переломы, так как многие во время пожара выпрыгивали из окон.

Представитель пожарной службы сообщил, что в тушении принимают участие более 160 пожарных. Ведется поисково-спасательная операция.

В результате инцидента без крова остались от 60 до 100 человек, они были временно размещены в здании местной библиотеки.