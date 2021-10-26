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В пригороде Уханя мужчина зарезал семь человек

В пригороде Уханя мужчина зарезал семь человек По меньшей мере семь человек погибли, еще один получил ранения в результате нападения вооруженного ножом преступника в китайском городе Ухань.
Другие страны
26 октября 2021 г. 07:59
В пригороде Уханя мужчина зарезал семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, еще один получил ранения в результате нападения вооруженного ножом преступника в китайском городе Ухань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило управление городской полиции.

Инцидент произошел в районе Цайдянь. Сообщается, что 39-летний житель города по фамилии Гао зарезал пять человек, еще одна его жертва получила ранения и смогла спастись бегством. Затем преступник также пустился в бега и убил еще двух прохожих. Как указывает полиция, после этого мужчина спрыгнул с моста в реку Янцзы.

Информации об поимке нападавшего или обнаружении его тела не приводится.

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Версия на азербайджанском языке Çində 7 nəfəri bıçaqla öldürən şəxs özünü çaya atıb

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