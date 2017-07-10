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    В пригороде столицы Черногории начался сильный пожар

    Сильный северный ветер осложнил работу пожарных

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Пожар в одном из пригородных районов Подгорицы усиливается, к тушению подключены вертолеты, под угрозой оказались жилые дома.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Радио и телевидение Черногории (RTCG).

    Днем для тушения возгорания в районе Дайбабской Горы на юге черногорской столицы были задействованы четыре имеющиеся в наличии пожарные машины и 12 сотрудников. Из-за жары утром загорелись деревья, кусты и трава. Сильный северный ветер осложнил работу пожарных, и к операции были подключены вертолеты авиаподразделения МВД республики.

    По словам директора Службы защиты и спасения Андрии Чадженовича, огонь стремительно продвигается в сторону города.

    "Пожар большой, но есть надежда его локализовать", - цитирует телеканал пожарных.

    На верху холма в районе пожара находится 55-метровая радиоретрансляционная вышка, вблизи расположен знаменитый Дайбабский монастырь.

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