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    После обнаружения взрывчатки в пригороде Парижа проведена антитеррористическая операция

    Задержаны двое

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В пригороде Парижа полиция провела антитеррористическую операцию после обнаружения взрывчатки "мать Сатаны" в одном из домов, сообщает Report со ссылкой на  портал France Info.

    По делу задержаны два человека, следствие ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры.

    В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские обнаружили взрывчатку и компоненты для ее изготовления. По информации телеканала BFMTV, там же нашли газовые баллоны, бутылки с ацетоном и другие вещества, а также электрические провода.

    Взрывчатка "мать Сатаны" на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.

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