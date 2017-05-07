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    В пригороде Парижа произошла стрельба, один человек убит

    Преступник выстрелил несколько раз в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле© AFP

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Стрельба произошла в субботу на парковке у ресторана сети быстрого питания Burger King в западном пригороде Парижа - городе Плезир, был застрелен один человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Parisien.

    По информации издания, преступник выстрелил несколько раз в мужчину, который находился в припаркованном автомобиле. После этого стрелявший скрылся с места преступления.

    Полиция начала расследование.

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