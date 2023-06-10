В пригороде Парижа произошел крупный пожар

Крупный пожар охватил в ночь на субботу склады во французской коммуне Бобиньи в пригороде Парижа. В субботу утром возгорание удалось локализовать, но все еще продолжаются работы по тушению пожара.

Крупный пожар охватил в ночь на субботу склады во французской коммуне Бобиньи в пригороде Парижа. В субботу утром возгорание удалось локализовать, но все еще продолжаются работы по тушению пожара.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Бобиньи: крупный пожар на складе, привлечены 200 пожарных", - передает французская газета 20 minutes. Отмечается, что префектура Сен-Сен-Дени в качестве меры предосторожности призвала жителей закрыть окна.

Портал actu.fr сообщил, что пожар был настолько крупным, что дым от него было видно в Париже.