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В пригороде Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие

В пригороде Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие Девять человек пострадали, в том числе трое серьезно, в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме в пригороде Парижа Обервилье.
Другие страны
4 марта 2022 г. 11:27
В пригороде Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие

Число пострадавших при пожаре в доме в пригороде Парижа увеличилось до 22 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, 19 из них получили незначительные ранения.

11.07

Девять человек пострадали, в том числе трое серьезно, в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме в пригороде Парижа Обервилье.

Как передает Report со ссылкой н РИА Новости, об этом передает телеканал BFM Paris со ссылкой на пожарных.

По их данным, взрыв произошел примерно в 5.30 в пятницу утром. После взрыва в четырехэтажном жилом доме начался пожар, но огонь подъехавшие на место пожарные сумели оперативно потушить.

Как отмечает канал, всего в операции участвуют около 150 пожарных и спасателей. По предварительным данным, три человека серьезно пострадали и шестеро получили незначительные ранения. На части улицы, где находится дом, отключен газ, а из соседних зданий проведена эвакуация.

Парижские пожарные в своем Twitter подтвердили, что в Обервилье произошел "взрыв" и призвали местных жителей избегать места происшествия и не препятствовать работе экстренных служб.

Причина взрыва неизвестна.

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Версия на азербайджанском языке Parisdə yaşayış binasında partlayışda yaralananların sayı 22-yə çatıb

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