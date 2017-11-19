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    В пригороде Парижа полицейский убил трёх человек

    Полицейский покончил с собой

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Полицейский застрелил трёх человек и ранил ещё стольких же во французском Сарселе (департамент Валь-д'Уаз в 17 км от Парижа).

    Как передает Report, об этом пишет Le Parisien со ссылкой на источники.

    Инцидент произошёл вечером в субботу, 18 ноября, недалеко от ратуши. По данным издания, полицейский покончил с собой.

    Согласно предварительной версии, речь идёт о бытовой драме. Ранения получили 25-летняя бывшая возлюбленная полицейского и её мать, среди жертв — отец девушки.

    14 ноября сообщалось, что неизвестный обстрелял дробью прохожих недалеко от порта Ниццы.

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