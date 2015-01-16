 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Захвативший заложников на почте под Парижем задержан - ОБНОВЛЕНО

    Неизвестный удерживает, предположительно, трех человек

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина, захвативший заложников в отделении почты в парижском пригороде Коломб, задержан полицией, сообщает Report со ссылкой на  France Presse.

    О деталях операции не сообщается. 

    Первоначальная версия опубликована в 16:14

    Неизвестный мужчина захватил заложников в отделении почты в парижском пригороде Коломб к северо-западу от французской столицы, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. Неизвестный удерживает, предположительно, трех человек.

    Мужчина утверждает, что вооружен автоматом Калашникова, пистолетом и несколькими гранатами. Полиция не считает инцидент террористическим актом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi