В пригороде Мехико автобус врезался в пункт оплаты проезда

Рейсовый автобус в четверг врезался в ограждение пункта оплаты проезда в пригороде столицы Мексики.

Рейсовый автобус в четверг врезался в ограждение пункта оплаты проезда в пригороде столицы Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в социальной сети Twitter представительство Красного Креста в штате Мехико.

Отмечается, что не менее 34 человек получили травмы, сведений о жертвах не поступало. "В больницы будут доставлены 12 пострадавших", - говорится в записи. ДТП произошло на трассе, соединяющей столицу республики с городом Пачука. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы автобуса.

Водитель транспортного средства был задержан. В настоящее время он дает показания представителям компетентных органов.