В пригороде Мехико автобус врезался в пункт оплаты проезда

Рейсовый автобус в четверг врезался в ограждение пункта оплаты проезда в пригороде столицы Мексики.
Отмечается, что не менее 34 человек получили травмы, сведений о жертвах не поступало. "В больницы будут доставлены 12 пострадавших", - говорится в записи. ДТП произошло на трассе, соединяющей столицу республики с городом Пачука. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы автобуса.
Водитель транспортного средства был задержан. В настоящее время он дает показания представителям компетентных органов.