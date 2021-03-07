О нас
Report Georgia
Аудио новости

В пригороде Лиона вновь произошли беспорядки

В пригороде Лиона вновь произошли беспорядки Неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией в коммуне Брон - ближайшем пригороде Лиона (центральная часть Франции). Они стали продолжением беспорядков, вспыхнувших 4 марта в Лионе и его пригородах из-за ДТП с участием подростка на скутере.
Другие страны
7 марта 2021 г. 00:19
В пригороде Лиона вновь произошли беспорядки

Неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией в коммуне Брон - ближайшем пригороде Лиона (центральная часть Франции). Они стали продолжением беспорядков, вспыхнувших 4 марта в Лионе и его пригородах из-за ДТП с участием подростка на скутере.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу вечером газета Le Progres.

Первые сообщения о поджогах поступили пожарным примерно в 18:20 (21:20 бакинское время). По сведениям издания, было сожжено несколько машин, также хулиганы поджигали стоящие у перекрестков мусорные баки, что затрудняло проезд по улицам.

Позже министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в результате спецоперации в Броне пять человек были задержаны. "Всего (было проведено) 21 задержание в агломерации Лиона за последние часы. Насильственные действия неприемлемы", - написал он в своем Twitter.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39
Азерлотерея под управлением турецкой компании
"Азерлотерея" под управлением турецкой компании
1 марта 2021 г. 16:47
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
1 марта 2021 г. 10:58
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi