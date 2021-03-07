В пригороде Лиона вновь произошли беспорядки

Неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией в коммуне Брон - ближайшем пригороде Лиона (центральная часть Франции). Они стали продолжением беспорядков, вспыхнувших 4 марта в Лионе и его пригородах из-за ДТП с участием подростка на скутере.

Неизвестные устроили погромы и столкновения с полицией в коммуне Брон - ближайшем пригороде Лиона (центральная часть Франции). Они стали продолжением беспорядков, вспыхнувших 4 марта в Лионе и его пригородах из-за ДТП с участием подростка на скутере.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила в субботу вечером газета Le Progres.

Первые сообщения о поджогах поступили пожарным примерно в 18:20 (21:20 бакинское время). По сведениям издания, было сожжено несколько машин, также хулиганы поджигали стоящие у перекрестков мусорные баки, что затрудняло проезд по улицам.

Позже министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в результате спецоперации в Броне пять человек были задержаны. "Всего (было проведено) 21 задержание в агломерации Лиона за последние часы. Насильственные действия неприемлемы", - написал он в своем Twitter.