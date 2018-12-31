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    В пригороде Каира произошло землетрясение магнитудой 4 балла

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Специалисты египетской службы метеорологических и сейсмологических наблюдений зарегистрировали в понедельник днем подземные толчки к северо-западу от Каира магнитудой 4 балла.

    Как передает Report, об этом сообщает портал издания "аль-Ахрам" со ссылкой на заявление службы.

    По данным ведомства, толчки ощутили жители северо-запада египетской столицы и в особенности ее пригорода – Эль-Каттамии.

    Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. О жертвах и разрушениях не сообщается. 

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