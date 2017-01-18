В пригороде Дамаска прогремел мощный взрыв, среди восьми погибших есть генерал

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в пригороде Дамаска Хараста, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Террористы заложили взрывчатку в подземные коммуникации поблизости от одного из зданий разведки военно-воздушных сил Сирии.
По предварительной информации, погибло восемь военнослужащих. Среди них - бригадный генерал, имя которого не приводится.
По сведениям местных СМИ, вылазку предприняли боевики из группировки "Фаджр Умма", которые не соблюдают соглашения о перемирии.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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