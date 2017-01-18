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    В пригороде Дамаска прогремел мощный взрыв, среди восьми погибших есть генерал

    Террористы заложили взрывчатку в подземные коммуникации поблизости от одного из зданий разведки ВВС Сирии

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в пригороде Дамаска Хараста, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Террористы заложили взрывчатку в подземные коммуникации поблизости от одного из зданий разведки военно-воздушных сил Сирии.

    По предварительной информации, погибло восемь военнослужащих. Среди них - бригадный генерал, имя которого не приводится.

    По сведениям местных СМИ, вылазку предприняли боевики из группировки "Фаджр Умма", которые не соблюдают соглашения о перемирии.

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