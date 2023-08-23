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В пригороде Афин пожарные начали эвакуацию трех поселков

В пригороде Афин пожарные начали эвакуацию трех поселков Пожарные начали эвакуацию трех поселков в районе горы Парнита в пригороде Афин из-за распространяющегося там лесного пожара.
Другие страны
23 августа 2023 г. 14:08
В пригороде Афин пожарные начали эвакуацию трех поселков

Пожарные начали эвакуацию трех поселков в районе горы Парнита в пригороде Афин из-за распространяющегося там лесного пожара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Mega.

Пожар в местечке Фили на окраине горы Парнита вспыхнул во вторник и быстро распространяется из-за жаркой погоды и сильного ветра. В среду пожарные начали эвакуацию жителей поселков Агия-Параскеви, Капота и Лефандо в афинский городской район Мениди, так как пламя опасно приближается к домам в этих населенных пунктах.

В свою очередь министерство по делам миграции и убежища готовится к эвакуации центра содержания мигрантов в местечке Амигдалеза, около 700 размещенных там мигрантов будут переведены в Малакасу.

Тушением лесного пожара в районе горы Парнита занимаются 202 пожарных на 65 автомобилях, 9 отрядов пеших пожарных, добровольцы и муниципальные служащие.

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Версия на английском языке Firefighters start evacuation of 3 villages in suburbs of Athens

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