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В пригородах Афин тушат лесные пожары с применением авиации

В пригородах Афин тушат лесные пожары с применением авиации Греческие пожарные борются во вторник с сильным лесным пожаром в северном пригороде Афин, дым от него ощущается в греческой столице.
Другие страны
27 июля 2021 г. 15:34

Греческие пожарные борются во вторник с сильным лесным пожаром в северном пригороде Афин, дым от него ощущается в греческой столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Афинско-Македонское агентство новостей (АМNA).

Огонь бушует в лесном массиве муниципалитета Дионисос поблизости от поселка Галини в районе между населенными пунктами Стамата и Родополис. По данным пожарной охраны, огонь подобрался к домам, наземные силы пожарных и пожарная авиация пытаются его потушить. Жители поселка Галини эвакуированы.

С огнем борются 43 пожарных на 14 пожарных машинах. С воздуха воду на пламя сбрасывают два самолета и два вертолета. Огонь раздувается сильными ветрами, которые достигают 5 баллов по шкале Бофорта.

Одновременно пожарные тушат еще один лесной пожар, который возник во вторник в афинском районе Виронас. По первой информации пожарной службы, непосредственной опасности для домов, находящихся поблизости, нет. На месте происшествия работают 15 пожарных на семи пожарных машинах и вертолет.

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