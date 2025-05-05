В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии

Дымовую шашку бросили на сцену во время выступления премьер-министра Польши Дональда Туска в нидерландском городе Вагенингене.

Дымовую шашку бросили на сцену во время выступления премьер-министра Польши Дональда Туска в нидерландском городе Вагенингене.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Туск выступал на сцене в рамках торжеств по поводу годовщины освобождения Нидерландов от немецко-фашистских войск. На сцене также стоял нидерландский премьер Хендрикус Вилхелмус Мариа Схоф.

Неизвестный во время выступления Туска бросил на сцену дымовую шашку, из которой повалил густой красный дым.

Охрана немедленно увела Туска с места происшествия. О том, кто бросил дымовую шашку, и удалось ли его задержать, пока не сообщается.

После Туск сообщил журналистам, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Я хочу успокоить польское медиапространство. Ничего плохого не случилось. Кто-то бросил дымовую шашку, вероятно, это был кто-то, кто протестует по вопросу Газы и Палестины. Мы в Польше тоже знаем такие эмоции, люди у нас также имеют и различные эмоции, и различные взгляды", - сказал он.