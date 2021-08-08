В премьер-министра Чехии бросили яйцо на презентации его книги

В премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросили яйцо во время презентации его книги

В премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросили яйцо во время презентации его книги

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель полиции Зденек Халупа.

Мероприятие в пражском пригороде Пругонице совместили с предвыборным митингом. Нарушитель — видимо, недовольный политикой Бабиша — испачкал одежду премьера и еще нескольких человек. В его защиту выступили другие зрители, полиция задержала самого активного из них вместе с зачинщиков. Сам премьер вместе с охранниками укрылся в ближайшей кондитерской.

По словам Халупы, полиция также проверяет, кто нарисовал кресты на площади, где проходила акция в поддержку Бабиша.

Премьер во время митинга заверил присутствующих, что сам оплатит очистку брусчатки.

Новая книга Бабиша посвящена его взглядам на развитие Чехии в ближайшие годы, а также достижениям последних лет. В предстоящих парламентских выборах 8-9 октября будет участвовать созданное премьером движение ANO; сейчас оно лидирует в опросах общественного мнения.