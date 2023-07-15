О нас

В префектуре Акита на севере Японии из-за разлива рек эвакуируют 10 тыс. человек

В префектуре Акита на севере Японии из-за разлива рек эвакуируют 10 тыс. человек Власти некоторых областей северной префектуры Акита из-за разлива рек, вызванного рекордными по объему выпавших осадков ливнями, объявили пятый - максимальный - уровень опасности, означающий необходимость немедленной эвакуации.
Другие страны
15 июля 2023 г. 09:36
В префектуре Акита на севере Японии из-за разлива рек эвакуируют 10 тыс. человек

Власти некоторых областей северной префектуры Акита из-за разлива рек, вызванного рекордными по объему выпавших осадков ливнями, объявили пятый - максимальный - уровень опасности, означающий необходимость немедленной эвакуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлениях на официальных порталах местных властей и спасательных служб.

Предписание действует для порядка 10 тыс. жителей поселков близ реки Тайхэй, разлив которой уже начался.

Еще порядка 50 тыс. человек в различных частях Акиты и соседней с ней префектуры Аомори получили рекомендации об эвакуации в связи с угрозой разлива рек, подтоплений и схода оползней. Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

На севере Японии с прошлой ночи идут ливни - в некоторых областях объем выпавших за 12 часов осадков превышает 220 мм, что, по данным местных метеорологов, стало рекордом для этих областей. Местных жителей призывают следить за информацией от региональных властей и спасательных служб, своевременно перемещаться в центры эвакуации в случае необходимости.

Каждое лето в различных регионах Японии идут сильные дожди, приводящие к разливу рек, оползням и подтоплениям. Нередко стихийные бедствия сопряжены с разрушениями и человеческими жертвами. Так, летом 2020 года наводнения и оползни на юго-западе страны, вызванные ливнями, унесли жизни 77 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Мусаева
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Мадара Мусаева
14 июля 2023 г. 21:22
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
Община: Мы требуем от правительства Армении прекратить деструктивные шаги
14 июля 2023 г. 20:27
Участники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
ФотоУчастники Дней поэзии Вагифа посетили исторические и культурные достопримечательности города Шуша
14 июля 2023 г. 19:53
За 6 месяцев этого года предприниматели получили 5 294 предупреждений в связи с рекламой
За 6 месяцев этого года предприниматели получили 5 294 предупреждений в связи с рекламой
14 июля 2023 г. 17:15
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
14 июля 2023 г. 15:15
Лидеры Азербайджана, Армении и Совета ЕС встретятся в Брюсселе 15 июля
Лидеры Азербайджана, Армении и Совета ЕС встретятся в Брюсселе 15 июля
14 июля 2023 г. 10:57
Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана
Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана
13 июля 2023 г. 16:49
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
13 июля 2023 г. 16:44
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Госсекретарь: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
13 июля 2023 г. 12:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
13 июля 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi