В пражской больнице пациент открыл стрельбу в больничной палате

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

Как сообщил представитель чешской полиции Ян Данек, в отделении гематологии пражской больницы "На Виноградах" этой ночью произошла стрельба.

"Один из госпитализированных больных по пока не установленным причинам выстрелил из пистолета в двух находившихся с ним в палате больных", - отметил Я.Данек.

По его словам, прибежавшим в больничную палату на выстрелы дежурным медсестрам удалось отобрать оружие у стрелявшего. Ранения одного из пострадавших медики характеризуют как тяжелые. Его состояние критическое.