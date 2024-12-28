В правящей партии Южной Кореи требуют отменить импичмент и.о. президента

В правящей в Южной Корее партии "Сила народа" считают, что парламент провел импичмент и.о. президента премьера Хан Док Су с нарушениями правил, и процедуру следует признать недействительной.

В правящей в Южной Корее партии "Сила народа" считают, что парламент провел импичмент и.о. президента премьера Хан Док Су с нарушениями правил, и процедуру следует признать недействительной.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя партии Со Джи Ён.

"Импичмент Хан Док Су нужно отменить, потому что он не соответствовал требованиям, которые предъявляют для импичмента и.о. президента. Также не было кворума", - сказала она.

Депутат пояснила, что для импичмента требовались голоса двух третей парламентариев. Однако спикер парламента У Вон Сик объявил, что для решения хватит и простого большинства. Тем самым, подчеркнула Со Джи Ён, У Вон Сик предоставил возможности сделать недееспособной южнокорейскую администрацию, и этот шаг можно расценить как злоупотребление законодательной ветви власти полномочиями.

В пятницу южнокорейский парламент высказался за отстранение от власти и.о. президента Южной Кореи премьера Хан Док Су. На посту и.о. президента его сменил вице-премьер и глава Минфина Чхве Сан Мок. Позднее Чхве Сан Мок заявил, что приоритет его политики - восстановление стабильности в стране.