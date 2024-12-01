В правящей партии Японии начали обсуждать планы создания "азиатской НАТО"

Официальное обсуждение концепции формирования "азиатской НАТО" началось в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.

Официальное обсуждение концепции формирования "азиатской НАТО" началось в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.

Как передает Report , об этом сообщает газета Yomiuri.

С такой целью в штаб-квартире партии приступил к работе специальный комитет под председательством главы Политсовета партии, бывшего министра обороны Ицунори Онодэры.

Эта структура создана по указанию премьер-министра Японии Сигэру Исибы. Идею создания "азиатской НАТО" он высказывает с 2020 года и активно продвигал в ходе кампании перед своим избранием на пост лидера ЛДП и главы правительства в сентябре нынешнего года. В рамках работы специального комитета предполагается заслушать и обобщить мнения экспертов по этой проблеме и подготовить доклад с рекомендациями. О сроках его разработки не сообщается.

Конкретные детали концепции "азиатской версии НАТО" премьер Исиба не высказывал. Однако, по его словам, основой этой структуры должен стать военный союз Вашингтона и Токио с привлечением к нему некоторых других стран региона. В настоящее время США, помимо Японии, имеют двусторонние оборонные соглашения с Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией, а также с Филиппинами.