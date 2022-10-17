В правящей коалиции Германии призвали прекратить переговоры с Ираном по СВПД

Сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен в связи с акциями протеста в Иране выступила за прекращение переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программ

Сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен в связи с акциями протеста в Иране выступила за прекращение переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе с Исламской Республикой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в эфире телеканала ZDF.

"Пока (в Иране - ред.) разбираются с демонстрантами на улицах, переговоры должны быть прекращены", - утверждала она.

В свою очередь внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид заявил ZDF, что прекращение переговоров не имеет ничего общего с ответственной внешней политикой. Наличие у Ирана ядерного оружия, по его словам, напрямую угрожало бы безопасности Израиля и региональной стабильности.

Со своей стороны, генеральный секретарь также входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай указал, что ядерные переговоры с Ираном в настоящее время не имеют смысла. Поэтому он выступает за "их приостановку".