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В правящей коалиции Германии призвали прекратить переговоры с Ираном по СВПД

В правящей коалиции Германии призвали прекратить переговоры с Ираном по СВПД Сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен в связи с акциями протеста в Иране выступила за прекращение переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программ
Другие страны
17 октября 2022 г. 06:07
В правящей коалиции Германии призвали прекратить переговоры с Ираном по СВПД

Сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен в связи с акциями протеста в Иране выступила за прекращение переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе с Исламской Республикой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в эфире телеканала ZDF.

"Пока (в Иране - ред.) разбираются с демонстрантами на улицах, переговоры должны быть прекращены", - утверждала она.

В свою очередь внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид заявил ZDF, что прекращение переговоров не имеет ничего общего с ответственной внешней политикой. Наличие у Ирана ядерного оружия, по его словам, напрямую угрожало бы безопасности Израиля и региональной стабильности.

Со своей стороны, генеральный секретарь также входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай указал, что ядерные переговоры с Ираном в настоящее время не имеют смысла. Поэтому он выступает за "их приостановку".

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