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В правящей коалиции ФРГ усиливаются разногласия в связи с экономическими проблемами в стране

В правящей коалиции ФРГ усиливаются разногласия в связи с экономическими проблемами в стране Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца - Саския Эскен и Ларс Клингбайль - публично отвергли экономический план, предложенный министром финансов Кристианом Линднером, возглавляющим партию свободных либералов (СвДП).
Другие страны
3 ноября 2024 г. 15:54
В правящей коалиции ФРГ усиливаются разногласия в связи с экономическими проблемами в стране

Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца - Саския Эскен и Ларс Клингбайль - публично отвергли экономический план, предложенный министром финансов Кристианом Линднером, возглавляющим партию свободных либералов (СвДП).

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild.

По мнению Эскен, подготовленный Линднером документ не окажет никакого влияния на работу правящей коалиции.

В свою очередь, Клингбайль утверждает, что Линднер и сам знает, что проблемы не могут быть решены инициативами, которые богатых сделают богаче, а рабочих заставят работать больше, за меньшие деньги и с более поздним выходом на пенсию.

"СДПГ ни в коем случае на это не пойдет", - сказал Клингбайль.

Отметим, что в правящей коалиции Германии усиливаются внутренние разногласия. По данным местных СМИ, меры, предложенные К. Линднером, возглавляющим Свободную либеральную партию, противоречат повестке двух других партий коалиции - "Зеленых" и СДПГ.

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