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В правительстве Японии заявили о надежде на улучшение ситуации в Сирии

В правительстве Японии заявили о надежде на улучшение ситуации в Сирии Правительство Японии внимательно следит за ситуацией в Сирии и призывает все стороны прекратить насилие, а также соблюдать международное гуманитарное право.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 06:24
В правительстве Японии заявили о надежде на улучшение ситуации в Сирии

Правительство Японии внимательно следит за ситуацией в Сирии и призывает все стороны прекратить насилие, а также соблюдать международное гуманитарное право.

Как передает Report, об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, выразив надежду на улучшение ситуации в стране.

"Мы внимательно следим за развитием событий в Сирии на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Надеемся, что насилие в Сирии прекратится как можно скорее, и все сирийцы смогут воспользоваться базовыми правами человека, получат свободу и процветание", - сказал он, выразив надежду на то, что "нынешние действия могут привести к улучшению ситуации".

"Япония настоятельно призывает все стороны немедленно прекратить насилие, соблюдать международное право, в том числе гуманитарное, а также принять необходимые меры для снижения напряженности на Ближнем Востоке", - добавил Хаяси. В связи с этим он призвал все стороны "сыграть конструктивную роль", соблюдая резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН.

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