В правительстве Венгрии назвали руководство ЕП бандой лицемеров, которая придерживается двойных стандартов

Представитель правительства Венгрии назвал "бандой лицемеров" руководство Европарламента (ЕП) и Еврокомиссии (ЕК), которое хочет лишить Будапешт финансирования и права голоса в Евросоюзе, но при этом закрывает глаза на недемократичные действия новых властей в Польше.
Как сообщает
"Хотел бы я посмотреть на реакцию этой банды лицемеров, которая придерживается двойных стандартов и правит в Брюсселе, если бы такое происходило в Венгрии", - сказал Гуйяш, имеющий в правительстве ранг министра. По его словам, руководство ЕС пытается вмешиваться во внутренние дела других стран, "проявляя строгость в одних случаях, но закрывая глаза в других".
Напомним, что 17 января в Европарламенте прошли дискуссии с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которых ряд евродепутатов предложил продолжить блокировку причитающихся Венгрии средств из бюджета и фондов ЕС.