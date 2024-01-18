О нас

В правительстве Венгрии назвали руководство ЕП бандой лицемеров, которая придерживается двойных стандартов

В правительстве Венгрии назвали руководство ЕП бандой лицемеров, которая придерживается двойных стандартов Представитель правительства Венгрии назвал "бандой лицемеров" руководство Европарламента (ЕП) и Еврокомиссии (ЕК), которое хочет лишить Будапешт финансирования и права голоса в Евросоюзе, но при этом закрывает глаза на недемократичные действия новых власт
Другие страны
18 января 2024 г. 22:34
В правительстве Венгрии назвали руководство ЕП бандой лицемеров, которая придерживается двойных стандартов

Представитель правительства Венгрии назвал "бандой лицемеров" руководство Европарламента (ЕП) и Еврокомиссии (ЕК), которое хочет лишить Будапешт финансирования и права голоса в Евросоюзе, но при этом закрывает глаза на недемократичные действия новых властей в Польше.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече с журналистами подверг критике председателя польского правительства Дональда Туска, который после прихода к власти начал силовыми методами проводить реформы и устроил политические чистки в государственных СМИ и прокуратуре.

"Хотел бы я посмотреть на реакцию этой банды лицемеров, которая придерживается двойных стандартов и правит в Брюсселе, если бы такое происходило в Венгрии", - сказал Гуйяш, имеющий в правительстве ранг министра. По его словам, руководство ЕС пытается вмешиваться во внутренние дела других стран, "проявляя строгость в одних случаях, но закрывая глаза в других".

Напомним, что 17 января в Европарламенте прошли дискуссии с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которых ряд евродепутатов предложил продолжить блокировку причитающихся Венгрии средств из бюджета и фондов ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstan hökumətinin rəsmisi Avropa Parlamentinin rəhbərliyini ikiüzlülər dəstəsi adlandırıb

Экслюзивные новости

Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
18 января 2024 г. 18:33
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
18 января 2024 г. 13:05
Глава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
ФотоГлава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
18 января 2024 г. 12:44
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
Британский эксперт: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии
15 января 2024 г. 13:20
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi