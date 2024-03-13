В правительстве США не видят необходимости возобновлять ядерные испытания

Специалисты Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) США считают, что Вашингтону сейчас нет необходимости возобновлять ядерные испытания.

Специалисты Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) США считают, что Вашингтону сейчас нет необходимости возобновлять ядерные испытания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель руководителя данного управления при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз.

"Согласно американским законам, мы обязаны поддерживать готовность к проведению ядерных испытаний на случай, если президент даст нам такое указание, однако НУЯБ считает, что с учетом наших инвестиций в управление ядерным арсеналом нам не нужно возвращаться к испытаниям", - сказал он, выступая в вашингтонском Институте Брукингса. Роуз добавил, что у США сейчас нет таких планов.