В правительстве Швейцарии сменили глав трех из семи министерств

Три министерства (федеральных департамента) из семи в Швейцарии с начала 2023 года будут возглавлять новые руководители.

Три министерства (федеральных департамента) из семи в Швейцарии с начала 2023 года будут возглавлять новые руководители.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Перераспределение портфелей состоялось в связи с избранием в Федеральный совет (правительство) днем ранее двух новых министров взамен уходящих в отставку в конце декабря представителей Швейцарской народной партии (ШНП) и Социал-демократической партии (СДПШ).

Как, избранный парламентом от ШНП Альберт Рёшти возглавит министерство охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи. В свою очередь Элизабет Бауме-Шнайдер (СДПШ) будет руководить министерством юстиции и полиции, а нынешняя глава этого министерства Карин Келлер-Суттер с 1 января вступит в должность министра финансов.

Остальные четыре министра остались на прежних местах. Министерство экономики возглавляет Ги Пармелен (ШНП), министерство обороны, защиты населения и спорта - Виола Амхерд (Партия Центра), министерство внутренних дел - Ален Берсе (СДПШ). Не произошло изменений и в руководстве швейцарского МИД, которым по-прежнему руководит Иньяцио Кассис, представляющий в четырехпартийном кабинете Свободную демократическую партию.