В правительстве Великобритании появился "министр по одиночеству"

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала в своем правительстве новый пост - "министра по одиночеству" - и назначила на него парламентского замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Для слишком большого количества людей одиночество является печальной реальностью современной жизни. Я хочу бороться с этой проблемой ради нашего общества и всех нас, помогать преодолеть одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких - то есть тем людям, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом", - говорится в заявлении Мэй.

Согласно данным британского "Красного креста", более девяти миллионов британцев (при населении 65,6 миллиона) часто или постоянно испытывают одиночество. Благотворительная организация называет это явление "скрытой эпидемией".