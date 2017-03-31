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    В Молдове замминистра экономики задержали по делу о коррупции - ОБНОВЛЕНО

    В министерстве экономики республики и по другим адресам проходят обыски

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Заместителя министра экономики Молдовы Валерия Трибоя задержали по делу о коррупции.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

    В министерстве экономики республики и по другим адресам проходят обыски.

    "Заместитель министра экономики задержан по делу о коррупции. Обыски продолжаются. Детали будут позже", - сказала Старински.

    ***18:35

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы проводят обыски в здании правительства.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу журналистам глава НАЦ Виорел Кетрару.

    "Обыски проходят в кабинетах министерства экономики", - сказал Кетрару, уточнив, что более детальная информация будет представлена на брифинге.

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