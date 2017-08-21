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    В правительстве Молдовы идут обыски по делу о коррупции

    Под подозрением находятся сотрудники министерства юстиции, а также министерства просвещения, культуры и научных исследований© Discover Moldova

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуратура Молдовы проводят сегодня обыски в правительстве.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь центра Анжела Старински журналистам.

    По ее словам, под подозрением находятся сотрудники министерства юстиции, а также министерства просвещения, культуры и научных исследований.

    "Речь идет о многих делах, связанных с коррупцией и злоупотреблением служебным положением. Они подозреваются в незаконной выдаче документов гражданам Молдавии и иностранцам", - сказала А. Старински, пообещав озвучить подробности позже.

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