В правительстве Каталонии просят ЕС стать посредником в конфликте

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Урегулирование ситуации между Каталонией и Испанией возможно только при посредничестве Евросоюза. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель каталонского правительства во Франции Марти Англада.

По словам Англады, за такое решение ситуации выступил, в частности, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Он подчеркнул, что Каталония приостановила процесс объявления независимости, так как хочет вести диалог с Мадридом. У региона есть еще четыре дня, прежде чем Испания примет решение о статусе региона, уточнил он.