В Праге задержали угрожавшего устроить новую массовую стрельбу

Полиция задержала человека, угрожавшего устроить новую массовую стрельбу в Праге.

Полиция задержала человека, угрожавшего устроить новую массовую стрельбу в Праге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции глава пражской полиции Петр Матейчек.

Задержание злоумышленника было проведено в пятницу. Он, по словам Матейчека, позвонил в компетентные органы и угрожал повторить акт насилия, каким стала стрельба на философском факультете Карлова университета.

"Мы установили, кто угрожал и провели его задержание", - отметил глава пражской полиции.

Матейчек проинформировал, что устроивший в четверг стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге покончил с собой во время полицейской операции по его задержанию. "Он палил не только в здании факультета, но и, забравшись на крышу здания, по прохожим, среди которых были ранены три человека", - сказал глава столичной полиции.