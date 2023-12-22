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В Праге задержали угрожавшего устроить новую массовую стрельбу

В Праге задержали угрожавшего устроить новую массовую стрельбу Полиция задержала человека, угрожавшего устроить новую массовую стрельбу в Праге.
Другие страны
22 декабря 2023 г. 15:28
В Праге задержали угрожавшего устроить новую массовую стрельбу

Полиция задержала человека, угрожавшего устроить новую массовую стрельбу в Праге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции глава пражской полиции Петр Матейчек.

Задержание злоумышленника было проведено в пятницу. Он, по словам Матейчека, позвонил в компетентные органы и угрожал повторить акт насилия, каким стала стрельба на философском факультете Карлова университета.

"Мы установили, кто угрожал и провели его задержание", - отметил глава пражской полиции.

Матейчек проинформировал, что устроивший в четверг стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге покончил с собой во время полицейской операции по его задержанию. "Он палил не только в здании факультета, но и, забравшись на крышу здания, по прохожим, среди которых были ранены три человека", - сказал глава столичной полиции.

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