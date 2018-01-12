В Праге в ДТП погибли три человека, около 30 получили ранения

Баку. 12 января. REPORT.AZ/Рейсовый автобус на окраине Праги в пятницу столкнулся с автомобилем Škodа Superb, после чего врезался в растущее у обочины дерево, в результате аварии погибли три человека, около 30 пассажиров, включая двух детей, получили ранения различной тяжести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам представитель службы пожарной охраны Моника Шиндлова.

"Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению. Есть данные о трех погибших. Ранено около 30 человек, включая двух детей, но эти данные еще уточняются", — сказала Шиндлова.

На месте происшествия задействованы 11 санитарных машин и специальный автомобиль Atego, содержащий необходимое для экстренной помощи медоборудование.

Движение в районе аварии временно прекращено. Полиция начала расследование инцидента.