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В Праге устроили антиправительственный митинг

В Праге устроили антиправительственный митинг На Вацлавской площади в центре Праги днем 16 сентября стартовал первый после летнего перерыва в политической жизни митинг против политики властей.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 18:29
В Праге устроили антиправительственный митинг

На Вацлавской площади в центре Праги днем 16 сентября стартовал первый после летнего перерыва в политической жизни митинг против политики властей.

Как передает Report, об этом сообщило местное агентство ČTK.

"Организаторы мероприятия по сравнению со своими весенними акциями изменили девиз митинга, вместо "Чехия против нищеты" теперь он звучит как "Чехия против правительства", — уточнили в СМИ.

Поясняется, что главный организатор митинга, лидер непарламентской партии "Право. Уважение. Профессионализм" Индржих Райхл призвал участников акции выразить свое недовольство деятельностью кабмина. Среди причин для недовольства активист привел экономические реформы.

Организаторы митинга анонсировали участие в митинге до 100 тысяч человек.

На митинге планировали выступить глава Ассоциации независимых профсоюзов Богумир Дуфек, медицинский эксперт Ондржей Достал и другие общественные деятели.

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