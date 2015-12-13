В Праге прошла демонстрация против принятия беженцев в Чехии

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Демонстрация против реализации планов по принятию беженцев в Чехии прошла в столице страны. Более тысячи ее участников прошли от центральной площади города, Вацлавской, к резиденции главы государства - Пражскому граду, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Митингующие выразили поддержку президенту республики Милошу Земану, отвергающего миграционную политику Евросоюза и предупреждающего об усилении угрозы терроризма в Европе.

"Президент действует в интересах народа. Это его отличает от правительства республики, постоянно оглядывающегося на Брюссель", - считает организатор демонстрации, гражданский активист Луция Гашкова. По ее мнению, с миграционной волной в ЕС проникают террористы, о чем свидетельствуют недавние теракты в Париже. "Реализуется попытка распространить исламскую идеологию, уничтожить традиционные христианские ценности и культуру", - сказала она.

На одной из центральных улиц Праги движение сопровождаемой полицией колоне попытались остановить 10 активистов симпатизирующих беженцам леворадикальных организаций. Усевшись на брусчатку вплотную друг к другу, они отказались выполнить требования представителей властей освободить дорогу демонстрантам. Шествие было продолжено после вмешательства правоохранительных органов. Других инцидентов зафиксировано не было.