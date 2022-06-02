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В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро

В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро Трамваи и метро в центральной части Праги остановились в четверг в связи со сбоем подачи электричества в городскую энергосеть.
Другие страны
2 июня 2022 г. 12:06
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро

Трамваи и метро в центральной части Праги остановились в четверг в связи со сбоем подачи электричества в городскую энергосеть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Mladá fronta DNES.

Трамваи и метро, как следует из сообщения, остановились на несколько минут. На одной из центральных улиц Праги, улице Йечна, трамваи не ездили пять минут, уточнила газета.

Сбой в системе электроснабжения произошел около 09:00. Его причины пока неизвестны. Спасатели и пожарные задействованы в ликвидации нескольких аварий, случившихся во время сбоя. Представители экстренных служб также находятся на вызовах, связанных с остановкой лифтов в некоторых зданиях Праги.

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Версия на английском языке Power cut stops metro and tram in Prague
Версия на азербайджанском языке Praqada elektrik enerjisi kəsilib, tramvay və metro dayanıb

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