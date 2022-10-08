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В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен

В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен Несколько тысяч активистов приняли в субботу участие в митинге на Вацлавской площади в центре Праги с экономическими требованиями к властям, которые выдвинула Чешскоморавская конфедерация профсоюзов (ЧМКП) - крупнейшее профобъединение Чехии.
Другие страны
8 октября 2022 г. 17:25
В Праге и Братиславе прошли митинги в связи с ростом цен

Несколько тысяч активистов приняли в субботу участие в митинге на Вацлавской площади в центре Праги с экономическими требованиями к властям, которые выдвинула Чешскоморавская конфедерация профсоюзов (ЧМКП) - крупнейшее профобъединение Чехии.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Основными из выдвинутых требований являются введение потолка цен на энергию для домохозяйств и предпринимателей, повышение окладов минимально на уровень инфляции, которая в последние месяцы в годовом выражении составила почти 18%, а также приоритетное направление бюджетных средств на борьбу с негативными последствиями энергетического кризиса.

Выступившие ораторы призвали власти немедленно принять эффективные меры по сдерживанию роста цен и инфляции. В качестве примера резкого увеличения финансового бремени населения приводились цены в магазинах розничной сети. Так, масло в течение последних месяцев подорожало почти втрое, а мука и изделия из нее - не менее чем в два раза.

Одновременно с пражской акцией аналогичный митинг с таким же названием и теми же требованиями к властям прошел на центральной площади Братиславы - площади Словацкого национального восстания. Его организаторами выступила Словацкая конфедерация профсоюзов. В нем, как сообщило Словацкое телевидение, также приняли участие несколько тысяч трудящихся.

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