В пожарах на Сицилии погибли два человека

Не менее двух человек погибли в пожарах на острове Сицилия.

Не менее двух человек погибли в пожарах на острове Сицилия.

Как сообщает Report со ссылкой на газету La Repubblica, два обгоревших тела обнаружены на окраине административного центра острова Палермо в зоне около аэропорта, охваченной пожарами, к которым привела жара.

Скорее всего речь идет о пожилых людях, их личность не установлена. Еще одна женщина умерла, потому что из-за распространения огня ей не удалось своевременно оказать медицинскую помощь. В наибольшей степени подвержен город Палермо, однако многочисленные очаги есть и в других городах острова - в Катании, Сиракузах и Мессине, где начались отключения электроэнергии. В течение дня властям удалось возобновить работу аэропорта в Палермо, приостановленную из-за пожаров. Губернатор Сицилии Ренато Скифани обратился к правительству с просьбой объявить режим ЧС. На остров стягиваются пожарные из других регионов. Звучат призывы привлечь к тушению военных. Всего на Сицилии зарегистрировано 86 очагов, треть из которых в Палермо. На острове начинают отменять культурные мероприятия и концерты, в том числе в амфитеатре в Таормине.

Из-за пожара из курортного города Виесте в районе Фоджи (южная область Апулия), были эвакуированы две тысячи туристов из трех отелей.