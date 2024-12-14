В посольстве Венгрии во Франции ищут взрывное устройство

Посольство Венгрии в Париже получило письмо с угрозой теракта и фотографией взрывного устройства.

Посольство Венгрии в Париже получило письмо с угрозой теракта и фотографией взрывного устройства.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети.

"Наше посольство в Париже в настоящее время обыскивается французскими властями с помощью двух поисковых собак", - сообщил глава ведомства.

В МИД поступило сообщение, которое сопровождалось фотографией самодельного взрывного устройства, уточнил Сийярто. По словам министра, французские власти заняты поиском взрывчатки.

"По имеющейся информации, письмо с угрозами, предположительно, пришло с адреса в соседней стране, и в настоящее время венгерские спецслужбы проводят расследование, чтобы обеспечить безопасность работы наших дипломатов в предстоящий период, который будет особенно сложным", - написал Сийярто.