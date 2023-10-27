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В посольстве Пакистана в Баку состоялось мероприятие по случаю Черного дня Кашмира

В посольстве Пакистана в Баку состоялось мероприятие по случаю Черного дня Кашмира В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялось мероприятие по случаю Черного дня Кашмира.
Другие страны
27 октября 2023 г. 12:29
В посольстве Пакистана в Баку состоялось мероприятие по случаю Черного дня Кашмира

В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялось мероприятие по случаю Черного дня Кашмира.

Как передает Report, выступившая на мероприятии временный поверенный в делах Пакистана Сара Иджаз (Sara Ijaz) рассказала, что сегодня исполняется 76 лет со дня оккупации Индией части штата Джамму и Кашмир.

Дипломат отметила, что действия Индии на территории Кашмира являются явным нарушением международного права, резолюций ООН и Женевской конвенции.

Представители посольства в свою очередь рассказали, что страдания кашмирского народа многократно возросли после того, как Индия в 2019 году отменила статьи 370 и 35-А собственной Конституции, наделявшие штат Джамму и Кашмир особым конституционным статусом. С тех пор была развязана новая волна террора и угнетения кашмирцев, сообщили в посольстве.

Дипломаты также подчеркнули важность для пакистанского народа поддержки со стороны Азербайджана в этом вопросе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistanın Bakıdakı səfirliyində “Kəşmirin Qara Günü” ilə bağlı tədbir keçirilib

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