В посольстве Израиля в РФ опровергли сообщения о нападении на дипмиссию в Бахрейне

Заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиваков опровергла сообщения о том, что на диппредставительство страны в Бахрейне якобы было совершено нападение.

Заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиваков опровергла сообщения о том, что на диппредставительство страны в Бахрейне якобы было совершено нападение.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Публикация об инциденте была размещена в израильской газете Maariv в ночь на пятницу, однако позже издание удалило информацию о нападении со своего сайта.

"В репортаже [Maariv] используются снимки 2011 года, на которых изображено здание полиции, а не посольство Израиля в Манаме. Никаких нападений на посольство Израиля в Бахрейне в связи с последними событиями не было. Эта информация была официально подтверждена послом Израиля в Бахрейне Эйтаном Наэ", - подчеркнула она.