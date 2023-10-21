О нас

В посольстве Израиля в РФ опровергли сообщения о нападении на дипмиссию в Бахрейне

В посольстве Израиля в РФ опровергли сообщения о нападении на дипмиссию в Бахрейне Заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиваков опровергла сообщения о том, что на диппредставительство страны в Бахрейне якобы было совершено нападение.
Другие страны
21 октября 2023 г. 13:43
В посольстве Израиля в РФ опровергли сообщения о нападении на дипмиссию в Бахрейне

Заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиваков опровергла сообщения о том, что на диппредставительство страны в Бахрейне якобы было совершено нападение.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Публикация об инциденте была размещена в израильской газете Maariv в ночь на пятницу, однако позже издание удалило информацию о нападении со своего сайта.

"В репортаже [Maariv] используются снимки 2011 года, на которых изображено здание полиции, а не посольство Израиля в Манаме. Никаких нападений на посольство Израиля в Бахрейне в связи с последними событиями не было. Эта информация была официально подтверждена послом Израиля в Бахрейне Эйтаном Наэ", - подчеркнула она.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi