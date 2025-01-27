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В посольстве Ирана в Гааге произошел пожар

В посольстве Ирана в Гааге произошел пожар Пожар произошел в здании посольства Ирака в Гааге, персонал самостоятельно покинул здание. Один человек обратился к сотрудникам скорой помощи из-за отравления дымом.
Другие страны
27 января 2025 г. 17:31
В посольстве Ирана в Гааге произошел пожар

Пожар произошел в здании посольства Ирака в Гааге, персонал самостоятельно покинул здание. Один человек обратился к сотрудникам скорой помощи из-за отравления дымом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NOS.

Возгорание началось на крыше. В качестве меры предосторожности были эвакуированы учащиеся близлежащей гимназии.

Что послужило причиной пожара, пока не сообщается. На месте работают пожарные службы. Из-за сильного дыма жителям района рекомендуется держать окна и двери закрытыми и отключить вентиляцию.

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