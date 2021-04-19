В посольстве Чехии в России останется пять дипломатов

Пять дипломатов останутся в штате посольства Чехии в Москве после объявления Россией в воскресенье персонами нон грата 20 сотрудников диппредставительства республики.

Пять дипломатов останутся в штате посольства Чехии в Москве после объявления Россией в воскресенье персонами нон грата 20 сотрудников диппредставительства республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам руководитель международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак.

"Останется там (в посольстве Чехии в РФ) пять дипломатов. Люди, которые должны выехать (из России), никакие не агенты (чешских спецслужб). На то, чтобы они покинули (РФ), им предоставлено 24 часа, а у нас (в случае с сотрудниками посольства РФ) - 48 часов", - сказал Йиндрак.

Покинуть Россию должны, по его словам, практически все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Йиндрак также выразил непонимание, почему российская сторона выслала на два сотрудника больше, чем чешская.