В посольстве Чехии в России останется пять дипломатов

Пять дипломатов останутся в штате посольства Чехии в Москве после объявления Россией в воскресенье персонами нон грата 20 сотрудников диппредставительства республики.
"Останется там (в посольстве Чехии в РФ) пять дипломатов. Люди, которые должны выехать (из России), никакие не агенты (чешских спецслужб). На то, чтобы они покинули (РФ), им предоставлено 24 часа, а у нас (в случае с сотрудниками посольства РФ) - 48 часов", - сказал Йиндрак.
Покинуть Россию должны, по его словам, практически все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Йиндрак также выразил непонимание, почему российская сторона выслала на два сотрудника больше, чем чешская.