В посольство Франции в Греции бросили гранату

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестные бросили гранату в посольство Франции в Греции.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, французское посольство находится в самом центре Афин рядом с МИД Греции, напротив греческого парламента и вблизи казарм президентской гвардии.

По информации, двое неизвестных, проезжая на мотоцикле мимо посольства, бросили гранату. Она взорвалась у входа, осколками легко ранен полицейский из охраны дипмиссии. Злоумышленники сразу же скрылись.

Сейчас район блокирован, закрыто движение по центральным проспектам греческой столицы.