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В Португалии завершилось голосование на парламентских выборах

В Португалии завершилось голосование на парламентских выборах В Португалии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах.
Другие страны
11 марта 2024 г. 00:39
В Португалии завершилось голосование на парламентских выборах

В Португалии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах.

Как сообщает Report, граждане страны избрали 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (12:00 бакинское время) и работали до 19:00 (23:00 бакинское время). Как ожидается, предварительные итоги голосования будут объявлены ночью.

Опросы в преддверии выборов показывали небольшое превосходство правоцентристской Демократической коалиции над Социалистической партией и рост поддержки крайне правых. Однако не исключается, что ни одна политическая сила не сможет получить абсолютного большинства кресел в парламенте для беспрепятственного формирования правительства.

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