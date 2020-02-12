В Португалии заморозили все личные банковские счета самой богатой женщины Африки

Судебные власти Португалии заморозили все находящиеся на национальной территории личные банковские счета Изабель душ Сантуш, дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила во вторник португальская государственная медиагруппа Radio e Televisao de Portugal (RTP).

Распоряжение о замораживании банковских счетов было отдано прокуратурой страны по результатам сотрудничества между португальскими и ангольскими властями, подчеркнули в прокуратуре Португалии.

Изабель душ Сантуш подозревается в Анголе в личном обогащении и плохом управлении возглавлявшейся ею ангольской государственной нефтяной компанией Sonangol. Изабель душ Сантуш, согласно RTP, имеет счета в Португалии в банках EuroBic и Millenium BCP. Распоряжение об их замораживании поступило на минувшей неделе.

По словам генпрокуратуры Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд. Сама Изабель душ Сантуш в конце 2017 года покинула страну. Сейчас генпрокуратура настаивает на ее возвращении на родину для сотрудничества с правосудием.