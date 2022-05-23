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В Португалии выявили 14 новых случаев заражения оспой обезьян

В Португалии выявили 14 новых случаев заражения оспой обезьян Власти Португалии выявили 37 случаев заражения оспой обезьян в стране.
Другие страны
23 мая 2022 г. 15:35
В Португалии выявили 14 новых случаев заражения оспой обезьян

Власти Португалии выявили 37 случаев заражения оспой обезьян в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Diário de Notícias.

"Еще 14 случаев заражения людей вирусом оспы обезьян были подтверждены в Португалии, всего на сегодняшний день 37 подтвержденных случаев", - отметили в главном управлении здравоохранения республики. Там уточнили, что ожидаются результаты тестов других возможных инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания.

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Версия на английском языке Portugal reports 14 new cases of monkeypox infection

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