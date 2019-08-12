​В Португалии водители бензовозов начали бессрочную забастовку

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Бессрочная забастовка водителей, отвечающих за транспортировку автомобильного топлива и других опасных грузов, начинается в понедельник в Португалии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, несмотря на меры, принятые в последние дни в стране, стачка может оказать влияние на снабжение топливом. Забастовка проводится в разгар сезона летних отпусков в республике и через четыре месяца после предыдущей акции водителей бензовозов, которая привела к тому, что некоторые заправочные станции в Португалии остались без горючего.

По данным газеты El Mundo, власти Португалии объявили чрезвычайное положение в области энергетики с пятницы до 21 августа. По информации агентства Reuters, правительство страны ввело ограничения на продажу топлива. Водителям будет разрешено заправлять свой автомобиль максимум 15 литрами бензина или дизеля на определенных заправочных станциях.